Премьер созвал заседание по проблеме ирригации в Штефан-Водском районе

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Премьер-министр Ион Кику провёл вчера заседание для изучения технического состояния ирригационной инфраструктуры в Штефан-Водском районе. В дискуссиях приняли участие руководство Минсельхоза, Агентства госсобственности, Агентства „Apele Moldovei”, руководство района и аграрии-члены ассоциаций пользователей воды для орошения.

Проблема ирригации была затронута в ходе недавнего визита премьер-министра в село Волинтирь Штефан-Водского района.

Район обладает большим сельскохозяйственным потенциалом, но плохая ирригационная инфраструктура препятствует его использованию. Нам нужно посмотреть, что мы можем восстановить, чтобы фермеры могли развивать свой бизнес, – сказал Ион Кику.

Сеть ирригационной системы в Штефан-Водэ занимает площадь 23 тыс. га. Функциональность инфраструктуры низкая ещё и потому, что часть оборудования была разворована.

Глава кабмина потребовал от руководства Агентства госсобственности сообщить о кражах в следственные органы, пишет moldpres.md. Ответственным лицам Агентства госсобственности и “Apele Moldovei” было поручено провести инвентаризацию имущества и оценку необходимых инвестиций.