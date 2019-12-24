Премьер созвал заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям: какие вопросы были рассмотрены

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Премьер-министр Ион Кику созвал этим утром заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Его участники рассмотрели наиболее актуальные вопросы, учитывая большое число аварий и пожаров, произошедших в последнее время, а также предстоящие зимние праздники, когда меры безопасности должны быть усилены.

Как сообщает пресс-служба Правительства РМ, в начале заседания была представлена информация о количестве пожаров, произошедших в этом году. В частности, стало известно, что количество возгораний составило 1524, в их результате погибли 216 человек. Наиболее распространенными причинами пожаров являются ошибки, допущенные при строительстве и эксплуатации печей, а также при монтаже и эксплуатации тепловых установок.

В связи с представленной информацией ответственные лица Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, Министерство экономики и инфраструктуры и “Moldovagaz” отметили необходимость обновления национальной законодательной базы, которая включала бы ряд изменений, в том числе ограничение использования автономных тепловых установок в жилых домах. В свою очередь премьер потребовал от ГИЧС активизировать сотрудничество с местными органами власти и полицейскими на местах для информирования людей об опасности эксплуатации печей и тепловых установок.

Также на заседании была рассмотрена статистика дорожно-транспортных происшествий. В уходящем году в Молдове произошло 2307 ДТП, в результате которых погибли 232 человека и еще тысячи получили травмы различной степени тяжести. Наиболее распространенными нарушениями стали превышение скорости, непредоставление приоритета и езда в нетрезвом состоянии. В данной связи Ион Кику отметил, что необходимо найти эффективные способы уменьшить количество аварий и их последствий.

В ходе мероприятия обсуждался и так называемый “газовый вопрос”. В этом контексте министр экономики и инфраструктуры и глава “Moldovagaz” выразили уверенность, что применение дополнительного инструмента не потребуется, поскольку традиционный сценарий поставки газа, скорее всего, будет функциональным в результате прогресса в переговорах между Российской Федерацией и Украиной. Однако власти готовы и к альтернативным вариантам в случае необходимости.

На заседании комиссии обсуждался и вопрос о выделении финансовых средств: 115 тысяч леев на восстановление сгоревшего жилья в селе Нишканы Каларашского района; 140,3 тысяч леев Ниспоренскому районному совету для создания и поддержания санитарных фильтров, предназначенных для борьбы с чумой свиней; 186,4 тысяч леев на ремонт крыши Дома культуры в селе Ларга Бричанского района, который был разрушен в результате сильного ветра летом этого года.