Премьер совершил визит в Бессарабский район

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Ион Кику совершил сегодня визит в Бессарабский район, где провел встречу с руководством всего района, а также с администрацией входящих в его состав населенных пунктов. Главу правительства проинформировали о ситуации в Бессарабке, а также о проблемах, с которыми сталкиваются местные власти, и об их видении развития этого района. В числе обсужденных проблем были: инвестиции в инфраструктуру дорог, питание детей в школах и детских садах, нехватка рабочих мест и поиск решений для вопроса миграции молодежи.

Премьер рассказал участникам заседания о мерах, уже предпринятых правительством, а также о плане действий кабинета министров на 2020-2023 годы, призванном усовершенствовать национальную инфраструктуру и привлечь инвестиции в промышленность страны, а также повысить благосостояние населения.

– План действий – объемный документ, который содержит более 1000 конкретных действий. Наша цель – развитие инфраструктуры и создание стабильных и хорошо оплачиваемых рабочих мест во всех районах страны, рядом с домами граждан, – заявил Кику.

В продолжение визита глава кабинета министров посетил в селе Садаклия фабрику, специализирующуюся на производстве детской одежды. Ион Кику поговорил с менеджерами и с сотрудниками предприятия о состоянии национальной экономики, о проблемах, с которыми сталкивается завод, и о перспективах развития. Премьер обозначил намерение правительства инвестировать в дорожную инфраструктуру и создать промышленные платформы во всех районах страны для того, чтобы остановить отток населения. Вместе с тем, Кику поблагодарил владельцев за смелость открыть и развивать бизнес в Молдове и за вдохновение в создании востребованной покупателями продукции, заверив, что кабинет министров будет добиваться экономического роста в последующие годы.