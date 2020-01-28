Премьер совершил рабочий визит в Польшу

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Премьер-министр Ион Кику совершил рабочий визит в Республику Польша по случаю участия в мероприятии, посвященном 75-й годовщине освобождения узников концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

Как пишет moldpres.md, в первой части дня премьер-министр провел рабочее заседание с председателем правления польской компании «Sinergia Trans» Богданом Мареком Грушкой.

Впоследствии глава правительства вместе с другими официальными лицами принял участие в церемонии, посвященной памяти жертв, перед «Воротами смерти» бывшего концентрационного лагеря, который в настоящее время стал музеем и мемориалом. В мероприятии приняли участие главы государств и правительств около 60 стран. Церемония началась с выступлений президента Польши Анджея Дуды и председателя Всемирного еврейского конгресса Рональда Лаудера. Участники церемонии зажгли свечи у стен бывшего концлагеря в знак памяти о жертвах Холокоста.

Вечером премьер-министр провел рабочее заседание со Станиславом Ханом, генеральным директором фармацевтической компании «Hasko-Lek», членом Экономического совета при президенте Польши.