Премьер Румынии: Молдавские телеканалы славили Плахотнюка за счет нашего бюджета

Премьер Румынии: Молдавские телеканалы славили Плахотнюка за счет нашего бюджета

Премьер-министр Румынии Людовик Орбан, назначенный для формирования нового правительства, заявил в среду, 16 октября, что «диктатор Плахотнюк» был «воспет» в РМ прессой, финасируемой из государственного бюджета Румынии. 

Лидер Национал-либеральной партии заявил, что Министерство по делам румын отовсюду было «туристическим агентством и способом получения государственных денег», отметив, что в новом кабинете министров это ведомство будет расформировано, пишет zdg.md со ссылкой на Agerpres.

– Например, из денег, выделенных из  государственного бюджета Румынии через Министерство по делам румын отовсюду, в Республике Молдова финансировались телеканалы и новостные  сайты, которые славили диктатора Плахотнюка и которые нападали на всех  проевропейцев и прорумын из демократических формирований, – заявил Орбан на B1TV.

Источник: point.md.

 

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