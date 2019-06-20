Премьер распорядилась провести инспекцию зданий в населенных пунктах, наиболее пострадавших от дождя

Премьер распорядилась провести инспекцию зданий в населенных пунктах, наиболее пострадавших от дождя

После того, как этим утром президент страны Игорь Додон призвал правительство инициировать инспекцию зданий по всей стране в связи со вчерашним инцидентом в Атаках, с соответствующим распоряжением сегодня на заседании кабинета министров выступила премьер Майя Санду. 

– Нужно проверить все здания, в особенности – здания детских садов, школ, а также жилые дома в населенных пунктах, которые больше всего пострадали от дождей. Мы должны удостовериться в том, что нет опасности, – сказала она. 

Напомним, что глава государства заявил, что в Молдове есть дома, в которых существует риск повторения вчерашнего инцидента в Атаках.

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