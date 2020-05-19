Премьер провёл встречу с послом Латвии в Молдове

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Премьер-министр Ион Кику провёл встречу с послом Латвийской Республики в Республике Молдова Улдисом Микутсом. Стороны обменялись информацией о текущей эпидемиологической ситуации, полученном опыте в предотвращении распространения коронавируса, а также об экономических последствиях пандемии.

Как отмечается на сайте правительства, Латвия предоставила финансовую помощь Республике Молдова в различных областях. На встрече обсуждалась возможность проведения заседания молдавско-латвийской межправительственной комиссии для развития двустороннего сотрудничества, латвийских инвестиций в Молдову, обмена опытом в сфере управления твердыми бытовыми отходами и т.д.

Ион Кику поблагодарил Латвию за поддержку, оказываемую Республике Молдова в развитии государственных служб, управлении границами, а также в борьбе с эпидемией. Он выразил уверенность в том, что экономическое сотрудничество обеих стран имеет большой потенциал.

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