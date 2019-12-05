Премьер провёл важную встречу с группой израильских инвесторов

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Сегодня премьер-министр Ион Кику встретился с группой инвесторов из Израиля. Бизнесмены обсудили с министром сферы деятельности, в которых они заинтересованы.

Израильская сторона выразила заинтересованность в областях сельского хозяйства, в том числе органического, а также технологий, применяемых в кибернетике и обороне, передаёт moldpres.md. Премьер-министр приветствовал намерения инвесторов и призвал их обеспечить активную поддержку правительственных учреждений.

В этой связи Кику также потребовал от директора Агентства по инвестициям Республики Молдова оказать поддержку в разработке повестки дня общения инвесторов с должностными лицами, а также с другой необходимой им информацией и мероприятиями.