Премьер провел встречу с представителями профсоюзов

Ион Кику провел сегодня встречу с представителями Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы (НКПМ). Стороны обсудили целый спектр социально-экономических вопросов, как например создание рабочих мест, повышение минимальной заработной платы по стране, борьба с незаконным трудоустройством и защита работников.

Ион Кику рассказал профсоюзным лидерам о программе правительства на 2020-2023 годы, призванной обеспечить модернизацию национальной инфраструктуры и привлечение инвестиций, создание стабильных рабочих мест в регионах страны и повышение благосостояния людей.

– С оттоком населения и с незаконным трудоустройством можно эффективно бороться только улучшением условий труда и возможностей для трудоустройства. Программа правительства направлена на обеспечение выгодных условий для инвесторов, способных создавать стабильные рабочие места по всей стране, – сказал премьер. Он также выступил за постоянный диалог между властями и представителями НКПМ с целью решения возникающих проблем, и подчеркнул, что у обеих сторон общие цели.

В свою очередь представители профсоюзов отметили необходимость усовершенствования Трудового кодекса и его адаптации к международным стандартам.