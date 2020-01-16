Премьер провел встречу с представителями наблюдательной миссии Всемирного банка

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Премьер-министр Ион Кику провел накануне дискуссию с командой ВБ по координации проекта “Модернизация государственных услуг”, находящейся в миссии по наблюдению и поддержке внедрения данной программы.

В начале заседания Ион Кику отметил важность этого проекта.

– Мы заинтересованы в оцифровке государственных услуг. Я хотел бы знать ваше мнение о нынешней стадии проекта и о перспективах, – сказал премьер.

Возглавляющий делегацию ВБ Константин Русу проинформировал главу кабмина о том, что наиболее важным этапом в процессе оцифровки госуслуг является их анализ и переосмысление.

– Мы очень рассчитываем на вашу личную поддержку и помощь Государственной канцелярии в улучшении сотрудничества с агентствами-бенефициарами. Сообщаем вам, что после вашего заседания с Агентством электронного управления в течение недели были решены проблемы, которые оставались заблокированными больше года. Объединив усилия всех сторон, мы можем добиться быстрых успехов, которые почувствуют все граждане, а также бизнес-среда, – заявил Русу.

Премьер-министр сообщил представителям миссии, что его советник, ответственный за ИТ-сектор, Евгений Урсу обеспечит координирование проекта, имея на то все полномочия.

– Мы намерены определить крайне рациональное потребление ресурсов в рамках этого проекта, и как можно скорее оцифровать самые востребованные государственные услуги, – сказал он.