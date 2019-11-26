Премьер провел встречу с послом Венгрии в Молдове

Премьер-министр Ион Кику провел накануне встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Венгрии в Республике Молдова Шандором Сабо, в ходе которой стороны выразили взаимную открытость развитию двусторонних отношений.

Как сообщили в Управлении правительства по связям с прессой, премьер высоко оценил поддержку Венгрии и подтвердил обязательство правительства продолжать реформу юстиции в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Премьер-министр подчеркнул эффективность венгерской экспертизы, предоставляемой нашей стране в восстановлении налогового сектора, что привело к снижению налогового бремени на бизнес. В то же время он приветствовал продолжение этой практики и в других областях, таких как государственные финансы, сельское хозяйство и экономика, а также продолжение проекта Twining.

В свою очередь Шандор Сабо подтвердил, что Венгрия готова оказывать нашей стране необходимую поддержку в различных областях и приветствовал динамичную деятельность правительства, возглавляемого Ионом Кику, подтвердив намерение венгерских компаний вложить крупные инвестиции в экономику Республики Молдова. В связи с этим премьер выразил открытость продолжению конкретного диалога по этому вопросу.

Стороны также подчеркнули важность укрепления дискуссий между странами “Восточного партнерства” и государствами Вышеградской группы. Официальные лица договорились о продолжении двустороннего диалога на платформе молдавско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, следующее заседание которой пройдет в Кишиневе, пишет moldpres.md.

Венгрия реализовала в Молдове более 40 проектов, направленных на продвижение и углубление экономического и политического сотрудничества.