Премьер провел встречу с послом Словакии в Молдове

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Премьер-министр Ион Кику провел сегодня встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Словацкой Республики в Республике Молдова Душаном Дахо. Официальные лица обсудили ряд вопросов, касающихся молдавско-словацкого сотрудничества.

Глава кабинета министров сообщил дипломату о задачах правительства, обозначенных в проекте Закона о государственном бюджете, принятом на вчерашнем заседании. Глава кабмина отметил, что бюджет предусматривает инвестиции в инфраструктуру, привлечение инвестиций, создание рабочих мест и рост благосостояния людей.

Стороны выразили заинтересованность в определении способов активизации двустороннего сотрудничества. В этом контексте премьер поблагодарил посла Словакии за техническую и финансовую помощь, оказываемую нашей стране правительством Словакии, отметив, что после вступления в силу соглашения DCFTA значительно возрос объем двусторонней торговли со Словакией.

Премьер-министр подтвердил всецелое обязательство правительства по продолжению европейского пути нашей страны путем внедрения Соглашения об ассоциации РМ-ЕС, а также проведения необходимых для этого реформ, подчеркнув важность реформы юстиции. Ион Кику также приветствовал поддержку со стороны государств-членов Вышеградской группы, в том числе Словакии, и значимость укрепления отношений со странами “Восточного партнерства”, пишет moldpres.md.

Душан Дахо приветствовал задачи, поставленные правительством Кику, и заверил, что Республика Словакия остается другом нашей страны и окажет необходимую поддержку, в том числе техническую помощь и экспертизу, чтобы Молдова продвигалась по европейскому пути.