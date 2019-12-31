Премьер провел специальное заседание по вопросу обеспечения Молдовы газом

Премьер-министр Ион Кику созвал во вторник заседание для прояснения ситуации с поставкой природного газа на территорию Республики Молдова, начиная с 1 января 2020 года. В заседании приняли участие вице-премьер Серджиу Пушкуца, министр экономики и инфраструктуры Анатолий Усатый и руководство АО „Молдовагаз”.

Глава “Молдовагаз” проинформировал премьер-министра о том, что компания продлила контракт с “Газпромом” на поставку природного газа на год и заверил, что цена на газ не вырастет. Кроме того, с “Газпромом” было подписано дополнение к расширению договора транзита газа через территорию РМ. В соответствии с операционным соглашением о точке взаимоподключения в Республике Молдова, через станцию Гребеники будет поставляться 8 миллионов кубометров в день, а через пункт Алексеевка – 4 миллиона кубометров. При необходимости объемы могут быть увеличены.

В то же время, по словам главы “Молдовагаз”, альтернативный сценарий поставок газа через реверс вполне функционален и при необходимости может быть реализован. В этом контексте премьер-министр потребовал от вице-премьера Серджиу Пушкуцы уведомить ЕБРР о том, что правительство не будет применять соглашение о гарантийном письме, пишет moldpres.md.

В конце заседания глава кабмина поздравил всех присутствующих предстоящими праздниками и призвал обеспечить непрерывность обеспечения газом жителей страны.