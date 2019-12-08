Премьер провел прием жителей села Дрепкэуць, выслушал их проблемы и пообещал найти решения

Премьер провел прием жителей села Дрепкэуць, выслушал их проблемы и пообещал найти решения

Сегодня премьер-министр посетил село Дрепкэуць Бричанского района. Ранее в адрес главы кабинета министров поступило множество обращений от жителей этого населенного пункта. 

Граждане рассказали премьеру о двух проблемах: конфликте между новым и старым примарами, что мешает новому руководству приступить к исполнению обязанностей, а также доступ к участкам, которому, как говорят люди, препятствует предприниматель из Кишинева.

Глава кабмина взял под личный контроль обе проблемы, а также провел прием граждан. Ион Кику пообещал разобраться в обеих ситуациях.

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