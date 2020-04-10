Премьер провел беседу с главой делегации ЕС в Молдове

Премьер-министр Ион Кику провел сегодня встречу с главой делегации Европейского союза в Молдове Петером Михалко. Стороны обсудили эпидемиологическую ситуацию в нашей стране, предпринимаемые меры по борьбе с распространением коронавируса и проблемы, с которыми сталкивается система здравоохранения в контексте пандемии.

Глава правительства также поблагодарил посла за оказываемую ЕС Молдова помощь по всем направлениям, в том числе посредством программы Восточного партнерства.

– Обсудили детально помощь, которую ЕС выделяет, в том числе, Молдове для борьбы с вирусом и для помощи экономике. 140 млн евро будут распределены среди 6 стран, включая Молдову. Из них 30 млн пойдут на закупки экипировки, расходных материалов и т. д. 11 млн пойдут на помощь социально незащищенным слоям населения, остальное – среднему и мелкому бизнесу. Это будет осуществляться через банковскую систему, кредитные линии. ЕС выделяет эти деньги, чтобы они быстрее попали к мелким и средним предпринимателям, – сказал Кику.

Помимо этого, отметил он, ЕС объявил и о втором пакете в 700 млн евро для стран Восточного партнерства для поддержки экономики. Это программа на средний и долгосрочный периоды для 6 стран. 200 млн будут выделены в качестве грантов для малого и среднего бизнеса, а 500 млн – на кредиты для предприятий. 87 млн евро, выделяемых ЕС Молдове в форме гранта, будут направлены на проекты, призванные уменьшить эффекты пандемии в РМ.