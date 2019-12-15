Премьер проинспектировал ремонтные работы на дороге Кишинев – Унгены – Скулены

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Премьер-министр Ион Кику посетил сегодня стройплощадку дороги Кишинев – Унгены – Скулены общей протяженностью 18 км. В настоящее время работы выполнены на 60%, осталось построить участок в городах Страшены и Ватра.

Глава кабинета министров поинтересовался тем, как идет реконструкция дороги и соблюдаются ли все нормы качества. Представитель строительной компании заверил премьер-министра в качестве работ и отметил, что отремонтированная дорога будет сдана в эксплуатацию в конце августа 2020 года, пишет moldpres.md.

Ответственные лица строительной компании ходатайствовали перед правительством о поддержке ускорить процесс замены опор линий электропередачи на участке города Ватра. Глава правительства передал эту задачу министру экономики и инфраструктуры.

Согласно договору, дорога Кишинев-Унгены-Скулены должна была быть введена в эксплуатацию еще в 2016 году, а из-за задержки строительная компания оштрафована. Стоимость проекта превышает 23 млн евро, работы будут завершены в 2020 году.