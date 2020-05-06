Премьер проинспектировал работу КПП “Леушены”

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Премьер-министр Ион Кику проинспектировал сегодня деятельность КПП “Леушены”. Глава правительства побеседовал с начальником Генерального инспектората пограничной полиции Корнелиу Грозой и с директором Таможенной службы Серджиу Бурдужей.

На КПП “Леушены” наблюдается наиболее интенсивный поток пассажиров и товаров. Пункт работал в течение всего эпидемиологического периода. Вместе с тем, глава ГИПП проинформировал премьера о существенном сокращении трафика через этот, а также через все остальные пункты пересечения границы. Для недопущения распространения коронавируса сотрудники Пограничной полиции принимают повышенные меры защиты.

Гроза также отметил, что за последние 24 часа через КПП “Леушены” в страну въехали 415 человек и 237 единиц транспорта. Выехали – 417 человек и 326 единиц транспорта. В то же время глава Таможенной службы сообщил о сокращении грузоперевозок примерно на 35% и о снижении поступлений на 30%.

Глава правительства призвал принять все необходимые меры для того, чтобы встретить партию помощи, предоставленную кабмином Румынии, и облегчить ее доступ на территорию РМ. Ион Кику поблагодарил пограничников и сотрудников Таможенной службы за деятельность и участие в управлении эпидемиологической ситуацией, и попросил руководство данных учреждений соблюдать все правила защиты персонала, а также граждан, пересекающих границу.

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