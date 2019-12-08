Премьер проинспектировал деятельность таможенного пункта “Крива”

Премьер проинспектировал деятельность таможенного пункта “Крива”

В рамках визита на север Молдовы Ион Кику побывал на таможенном пункте “Крива” на границе с Украиной. 

Премьер пообщался с врио директора Таможенной службы Серджиу Бурдужей и с главой Пограничной полиции Корнелиу Грозой. Чиновники проинформировали главу кабинета министров о том, что в выходные дни и, особенно, в преддверии праздников на данном пункте усиливается пассажиропоток. Чтобы разгрузить его, увеличивается число сотрудников и используются все коридоры, вне зависимости от их предназначения.

Премьер попросил сотрудников всецело обеспечить функциональность таможенного пункта, создав необходимые условия для граждан, которые возвращаются домой, для туристов, а также для экономических агентов. Кику пообщался и с людьми, которые в тот момент пересекали границу.

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