Премьер призвал к соблюдению принятых ограничений в Пасхальную ночь (ВИДЕО)

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В преддверии праздника премьер-министр Ион Кику ещё раз напомнил гражданам и церковнослужителям о правилах проведения обрядов в Пасхальную ночь. Глава кабмина призвал верующих не отправляться в храмы на Пасху, а священников – соблюдать ранее принятые Комиссией по ЧС решения.

– Уважаемые граждане, не нужно ходить в церкви в этот период. Службы, литургии будут проходить без прихожан: ни внутри, ни снаружи церквей, ни поблизости находиться не нужно. Прошу, не создавайте ситуации, когда мы вынуждены применять инструменты наказания, – призвал премьер-министр.

Ион Кику также отметил, что вопрос проведения Пасхальных богослужений обсуждался с руководством Митрополии Молдовы, и стороны пришли к полному пониманию. Все представители епархий получили соответствующие сообщения о том, что нельзя проводить службы с прихожанами и освящать пасхальные дары в церквях или других местах.

– Мы получили информацию от полиции, что не все священники намерены придерживаться этих правил. С сожалением говорю, но полиция вас оштрафует, если вы их нарушите. Освящать дары можно только индивидуально или небольшим группам людей. Любой другой способ будет наказываться штрафом. Прошу вас не обижаться, а соблюдать эти правила, – сказал премьер-министр.