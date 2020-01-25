Премьер принял участие в заседании Совета по проблемам ветеранов (ФОТО)

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Ион Кику посетил вчера открытое заседание Национального совета по проблемам ветеранов войны, состоявшемся в Доме армии. В заседании приняли участие около 300 ветеранов.

Как пишет moldpres.md со ссылкой на пресс-службу правительства, на заседании были рассмотрены самые частые проблемы, с которыми сталкиваются ветераны, такие как доступ к медицинскому лечению и реабилитационным услугам, поддержка в трудоустройстве и профессиональное обучение, медицинское страхование и материальная поддержка.

Участники приняли решение о формировании советов в каждом районе и о создании 9 специализированных рабочих групп, деятельность которых будет сосредоточена на коммуникации с государственными органами, вопросах выплат и компенсаций, здравоохранения и реабилитации, военно-патриотического воспитания и т. д.

Мы возобновляем работу Национального совета ветеранов, которых у нас более 20 тысяч. Проблемы серьёзны и накапливаются на протяжении многих лет. Заверяю вас, что мы сделаем всё, что на сегодняшний день в силах сделать правительство, – заявил премьер.