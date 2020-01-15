Премьер потребовал укрепления института участкового полицейского

Сегодня в ходе заседания правительства премьер-министр Ион Кику потребовал от руководства Министерства внутренних дел представить до середины февраля программу по укреплению института участкового полицейского. Решение премьер-министра связано с рядом резонансных дел, в том числе случая, когда молодой человек из села Костешты Яловенского района был избит в новогоднюю ночь.

– Участковый полицейский наиболее близок к сообществу, он должен знать каждого гражданина на своем участке, какие у него планы, чем он живет, какие у него намерения. Если бы участковый в Костештах хорошо выполнял свою работу, это преступление не произошло бы, – отметил Кику.

Глава правительства также потребовал от министра внутренних дел Павла Войку наказать сотрудников, ответственных за меры по предупреждению преступлений, но не справляющихся со своими обязанностями, пишет moldpres.md.