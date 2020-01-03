Премьер потребовал проверить исполнение инвестиционных обязательств компанией “Avia Invest”

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Заявление было сделано на заседании правительства. В особенности, отметил Ион Кику, это касается инвестиций.

– У нас уже есть информация, что источником этих инвестиций являются не собственные средства так называемого инвестора, а завышенные сборы, которые эти монополисты взимают с каждого гражданина. Прошу предоставить результаты проверки до 1 февраля, – сказал он.

Кику добавил, что если эта информация подтвердится, ответственные лица должны будут начать процедуру расторжения контракта с “так называемым инвестором”.