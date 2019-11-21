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Премьер-министр Ион Кику провел сегодня заседание Национального совета по безопасности дорожного движения, на котором была проанализирована ситуация с безопасностью на дорогах страны.

Глава кабинета министров выразил обеспокоенность по поводу большого количества дорожно-транспортных происшествий и их драматических последствий. Данные показывают, что число ДТП увеличилось по сравнению с прошлым годом на 7,5%, а самой распространенной причиной является превышение скорости.

В данном контексте премьер потребовал от МВД определить новые механизмы по повышению уровня безопасности дорожного движения, и их скорейшего внедрения.

– Все наши усилия должны быть направлены на сокращение числа ДТП. Я хочу, чтобы вы меньше внимания уделяли подготовке документов, и больше работали над реальным урегулированием ситуации. Жизнь и безопасность граждан является нашим абсолютным приоритетом, – заявил Ион Кику.

В связи с этим премьер отметил и важность качества дорожной инфраструктуры, на содержание и ремонт которой в следующем году будет выделено больше средств – более 632 млн. леев.

– Мы обязательно будем контролировать процесс освоения этих средств, – уточнил Кику.

Среди срочных мер, которые могут быть предприняты, были упомянуты: нанесение дорожной разметки, освещение пешеходных переходов, ужесточение контроля движения в населенных пунктах и на опасных участках дорог. Также премьер потребовал от Министерства образования, культуры и исследований найти способы для практического обучения детей правилам безопасности дорожного движения.