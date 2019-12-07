Премьер посетил с проверкой спорткомплекс “Chișinău Arena” (ФОТО)

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Премьер-министр Ион Кику проинспектировал спорткомплекс “Chișinău Arena”. Осматривая объект, глава кабинета министров высоко оценил отличное качество строительных работ комплекса, который должен быть введён в эксплуатацию в конце апреля 2020 года.

– Этот объект имеет огромное значение для развития спорта, а также многих культурных мероприятий в Республике Молдова. Это пример качества в организации и проведении работ. Менее чем за год привлечённым к работам компаниям удалось в чистом поле соорудить спортивный комплекс, который завершен на 98%, – отметил Кику.

В настоящее время ведётся подготовка к тестированию инфраструктуры и оборудования, обеспечивающего функционирование спортивного комплекса, пишет moldpres.md. Также обсуждалась тема строительства объездной дороги, которая должна быть завершена к концу апреля 2020 года.

– С открытием этого комплекса у спортсменов будет возможность тренироваться дома и поддерживать свою подготовку на высоком уровне. Очень важно, чтобы спортивный городок располагал всей инфраструктурой и отвечал всем потребностям спортсменов, в том числе олимпийцев, – добавил премьер.