Премьер посетил КПП “Леушень” и “Скулень”, где вчера образовались внушительные очереди

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Глава правительства держит руку на пульсе. Вчера Ион Кику посетил КПП “Леушень” и “Скулень”, где образовались внушительные очереди по направлению въезда в страну.

Как отметил Кику на своей странице в соцсети, до 23.05 в страну въехало в 3 раза больше граждан, чем в обычные дни. Люди возвращаются домой на праздники. Чтобы справиться с потоком, Пограничная полиция и Таможенная служба работали в усиленном режиме.

– Хочу заверить всех наших сограждан, что ответственные учреждения делают всё возможное, чтобы обеспечить быстрое пересечение границы через КПП. Да, иногда время ожидания больше, чем нам всем этого хотелось бы, но могу сказать со всей ответственностью, что в условиях этого повышенного пассажиропотока государственные служащие работают максимально усердно. Об этом мне сказали и многие из тех, кто ждал своей очереди, – написал премьер.

Он также поблагодарил граждан за понимание, а пограничников и таможенников – за усердный труд и преданность гражданам и Родине.