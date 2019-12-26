Премьер посетил и Хынчештский район

Премьер посетил и Хынчештский район

Ион Кику встретился сегодня с руководителями местной публичной администрации в Хынчештах. Участники совещания обсудили целый ряд проблем: отсутствие здания для примарии села Лэпушна, необходимость реабилитации дорог в населенных пунктах и решение проблем с водоснабжением и канализацией, расширение рынков сбыта для продовольственной продукции, дефицит бюджета в учебных заведениях, нехватка рабочих мест и так далее. 

Глава правительства рассказал о приоритетах на 2020-2023 годы, и отметил в их числе: инвестиции в дорожную инфраструктуру, индустриализацию регионов и открытие рабочих мест возле домов людей, рост уровня жизни по всей территории страны и так далее.

– Мы будем вести диалог со всеми партнерами, где у РМ есть экономический интерес. 2020 год будет годом больших инвестиций в инфрастуктуру, что станет решающим шагом в процессе индустриализации страны. Совместными усилиями и с четкими приоритетами нам удастся изменить нашу страну. Мы сможем возродить экономику, создать рабочие места, привлечь инвесторов. Хотим вернуть веру наших сограждан в будущее Республики Молдова, – сказал Ион Кику.

Премьер добавил, что команда правительства сосредоточена на разрешении проблем населения, а для этого необходимо эффективное сотрудничество с местной публичной администрацией. Стоит отметить, что в состав Хынчештского района входят 62 села, а всего в районе живут более 120 тысяч граждан.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md