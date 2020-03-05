Премьер посетил асфальтобетонный завод в Чимишлийском районе (ФОТО)

Премьер посетил асфальтобетонный завод в Чимишлийском районе (ФОТО)

В ходе визита в Чимишлинский район Ион Кику посетил асфальтобетонный завод компании “IrindaPrim” SRL – один из крупнейших заводов в стране.

Руководство компании проинформировало главу кабмина о сотрудничестве с центральными и местными органами власти, а также о выполненных строительных работах. В настоящее время в процессе строительства находятся 2 автомобильных моста, а также проходит ремонт участка дороги “Михайловка-Чимишлия”.

Начальник производства рассказал премьер-министру, как проходит транспортировка сырья, а также проинформировал о текущей загруженности и технических возможностях завода.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md