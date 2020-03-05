Премьер посетил асфальтобетонный завод в Чимишлийском районе (ФОТО)

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В ходе визита в Чимишлинский район Ион Кику посетил асфальтобетонный завод компании “IrindaPrim” SRL – один из крупнейших заводов в стране.

Руководство компании проинформировало главу кабмина о сотрудничестве с центральными и местными органами власти, а также о выполненных строительных работах. В настоящее время в процессе строительства находятся 2 автомобильных моста, а также проходит ремонт участка дороги “Михайловка-Чимишлия”.

Начальник производства рассказал премьер-министру, как проходит транспортировка сырья, а также проинформировал о текущей загруженности и технических возможностях завода.