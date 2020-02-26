Премьер подтверждает: С 1 сентября мобильные телефоны на уроках в школах будут запрещены (ВИДЕО)

Премьер подтверждает: С 1 сентября мобильные телефоны на уроках в школах будут запрещены (ВИДЕО)

Запрет мобильных в школах с 1 сентября 2020 года – это, в первую очередь, сигнал от педагогов, который получает руководство страны во время визитов в районы. Об этом в рамках передачи на частном телеканале объявил премьер Ион Кику. 

Глава правительства поручил своим коллегам из Минобразования заняться этим вопросом.

– Формальная часть – не самая сложная. Но школам потребуется приготовиться к этому. Только на первый взгляд кажется, что это легко: нужно оборудовать места, где хранить телефоны, и т. д. Но да, мы считаем, что телефоны на уроках негативно влияют на учебный процесс, поведение и внимание ученика. И да, с 1 сентября посещать уроки с телефоном будет запрещено, – заявил премьер. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md