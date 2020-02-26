Премьер подтверждает: С 1 сентября мобильные телефоны на уроках в школах буду запрещены (ВИДЕО)

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Запрет мобильных в школах с 1 сентября 2020 года – это, в первую очередь, сигнал от педагогов, который получает руководство страны во время визитов в районы. Об этом в рамках передачи на частном телеканале объявил премьер Ион Кику.

Глава правительства поручил своим коллегам из Минобразования заняться этим вопросом.

– Формальная часть – не самая сложная. Но школам потребуется приготовиться к этому. Только на первый взгляд кажется, что это легко: нужно оборудовать места, где хранить телефоны, и т. д. Но да, мы считаем, что телефоны на уроках негативно влияют на учебный процесс, поведение и внимание ученика. И да, с 1 сентября посещать уроки с телефоном будет запрещено, – заявил премьер.