Премьер подробно рассказал о результатах деятельности правительства на этой неделе

Ион Кику традиционно представил отчет о том, что возглавляемый им кабинет министров сделал за подходящую к концу неделю. Ниже приводим его от первого лица.

1. Утвержден План действий правительства на 2020-2023 годы. 12 сфер деятельности, более 1000 конкретных действий. Основной упор на следующем: (I) восстановление правового государства – реформирование системы правосудия и очистка прокуратуры и пенитенциарных органов; (II) ускорение экономического роста – предсказуемая и стимулирующая политика для частных инвестиций, масштабные инвестиции государства в инфраструктуру, разгосударствление собственности и их введение в цикл реальной экономики, демонополизация импорта/экспорта и экономической деятельности внутри страны; (III) сбалансированная внешняя политика – продвижение по пути европейской интеграции, конструктивный диалог со всеми партнерами страны, в том числе на Востоке, укрепление статуса нейтралитета; (IV) социальное государство – масштабные инвестиции в образование и здравоохранение, повышенная ответственность государства перед людьми. В номинальном выражении (в текущих ценах) объем ВВП к 2023 году должен превысить ВВП 2020 года примерно на 110 млрд. леев (плановая инфляция за все эти годы – до 5%). Этого можно достичь, если, начиная с 2021 года, мы обеспечим экономический рост на 50% выше, чем в среднем за последние три года – по нашему мнению, это абсолютно реалистичный сценарий.

2. Внешнеполитическая повестка. (I) Саммит ГУАМ, на котором премьеры четырех государств-членов договорились об активизации работы этой региональной организации с упором на торгово-экономическое сотрудничество, в том числе путем создания зоны свободной торговли между государствами. (II) Разблокировали межправительственный диалог между Молдовой и Украиной. Состоялись очень хорошие беседы с Премьер-министром и Президентом Украины. Наши двусторонние отношения прочны и станут еще более существенными в будущем. Решена проблема транзита нашего транспорта по территории Украины (разрешения на международные перевозки – «дозволы»). Согласовали дату и повестку заседания Межправительственной комиссии и визита Премьер-министра Украины в Кишинев. (III) Мы продолжили встречи с послами стран-партнеров, включая Польшу, Италию, Беларусь, Литву, Чехию, Словакию. Конструктивные дискуссии с представителями Совета Европы и Управления ООН по делам беженцев. Мы поздравили наших партнеров из Словацкой Республики с 30-летием «бархатной революции».

3. Меры для того, чтобы без проблем пережить зиму. Мы достигли соглашения с ЕБРР на сумму 50 млн. долларов США на покупку запасов природного газа для всей страны в случае необходимости. Мы теперь более оптимистичны в вопросе получения природного газа транзитом по территории Украины (после дискуссий в Париже в «нормандском формате»). Те, кто заявил о «январском апокалипсисе», не уважают людей и спекулируют на вопросах, на которых не следовало бы.

4. Постоянный и открытый диалог с местными органами власти. Мы провели совместное заседание членов правительства с председателями районов, с мэрами Кишинева и Бельц. Молдове нужна координация между центральной и местной администрацией, и именно так мы намерены работать. Я также общался со многими мэрами населенных пунктов страны.

5. Европейская интеграция является приоритетом нашей деятельности. Я провел первое заседание Правительственной комиссии по европейской интеграции, где было отмечено, что объявившие себя проевропейцами не достигли ничего конкретного в этом направлении. Не выполнено даже 5% плана действий, по которым нашей страной взяты обязательства в рамках Соглашения об ассоциации. Мы указали наши задолженности и приоритеты диалога Молдова-ЕС, а также конкретные действия, которые должны быть предприняты в ближайший период. Мы быстро восполняем то, что не было сделано в последние месяцы.

6. Мы заботимся о создании рабочих мест и приходе иностранных инвесторов. Итальянская компания FlyRen, специализирующаяся в области производства возобновляемой энергии, хочет инвестировать и создавать рабочие места в Молдове, а австрийская компания Gebauer & Griller (G & G) объявила о расширении своего бизнеса в стране. Мы поговорили с группой чешских инвесторов, которые недавно приобрели распределительные сети Gas Natural Fenosa. Мы нашли решение для дальнейшего распределения талонов на питание – инвесторы, работники и государство извлекут выгоду из изменений в законодательстве, согласованных с бизнесом в этой области.

7. Наша армия на боевом посту! Военные отправляются с миссией в Косово. Я послал им сердечное послание: «Мы уверены, что вы будете действовать таким образом, чтобы имя Молдовы ассоциировалось с такими понятиями, как достоинство и безопасность». Молдова активизирует свое участие в миротворческих миссиях, тем самым обеспечивая модернизацию наших Вооруженных сил.

8. Мы боремся с коррупцией. На Национальной антикоррупционной конференции мы подтвердили решимость исполнительной власти жестко бороться с коррупцией, поскольку это источник проблем, с которыми сталкивается Республика Молдова. На правительственном портале в последующие дни будет запущен механизм мониторинга реализации и завершения мероприятий, проводимых государственными органами по борьбе с коррупцией. В будущем борьба с коррупцией не станет сводиться к «маски-шоу» – общество сможет до самого последнего этапа наблюдать за тем, что происходит с «главными героями» этих ТВ-задержаний. То же самое относится к действиям специализированных прокуроров, в том числе в области борьбы с коррупцией. Имеются сотни уголовных дел, возбужденных против бизнесменов, после которых следуют их аресты, отъем бизнеса и …закрытие дел. Таков был основной «критерий эффективности» этой прокуратуры и ее руководства за последние годы.

9. Мы ведем диалог с обществом. Имел честь принять участие в Церемонии вручения премий телеканала TVR Moldova, в эфире многих телепередач, а также в традиционной программе Национального радио – в 6 часов утра в субботу.

10. Некоторые компании, осуществляющие пассажирские перевозки, объявили забастовку. Это старая проблема, от которой «убежали» несколько правительств. Мы не убегаем от проблемы, мы ее решаем. Я думаю, что протест применяется в случае, когда двери для диалога закрыты. Правительство готово к диалогу, и когда одни протестовали, другие перевозчики готовили план действий по преодолению кризиса. Условия правительства вполне естественные: вместе с ростом тарифа на перевозку должны вырасти безопасность и качество транспортных услуг. Министерство экономики и инфраструктуры располагает всей необходимой информацией, и план действий будет готов в ближайшие дни. Команда переговорщиков во главе с госсекретарем Постикэ хорошо подготовлена и постоянно общается с представителями перевозчиков.