Премьер побывал с проверкой на Бессарабском железнодорожном узле

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Премьер-министр Ион Кику побывал сегодня на Бессарабском железнодорожном узле, где побеседовал с сотрудниками и руководством предприятия “Железная дорога Молдовы”.

Премьер ознакомился с ситуацией с выплатой зарплат сотрудникам ЖДМ, работающим на Бессарабской железнодорожной станции, и с видением руководства по преодолению экономических и финансовых трудностей, с которыми сталкивается предприятие.

Руководство ведомства представило главе кабинета министров подробности действий, предпринятых для восстановления ситуации на предприятии, а также видение модернизации инфраструктуры, направленной на повышение конкурентоспособности железнодорожного транспорта в Молдове.

В ходе дискуссий люди выразили недовольство тем, что не получали зарплату в течение двух месяцев, а ее выдали только сейчас. Премьер-министр подчеркнул, что руководство несет полную ответственность за обеспечение выплаты заработной платы всем сотрудникам в законные сроки.

– Хорошо, что новое руководство нашло способ погасить задолженность по зарплате. Задержки зарплат вообще недопустимы, люди не должны страдать от некачественного управления, – заявил премьер.

Глава кабмина отметил, что из-за неблагополучной экономики Молдова превратилась в донора умной и эффективной рабочей силы. В этом контексте утвержденный План действий правительства на 2020-2023 годы направлен на модернизацию экономики и стимулирование инвестиций в индустриализацию страны, отметил он.

В состав ЖДМ входят 52 филиала, в рамках которых работают в общей сложности 7119 человек. Через Бессарабский железнодорожный узел в 2019 году было экспортировано около 65 тыс. тонн грузов, импортировано – около 60 тыс. тонн. На этой железнодорожной станции работают 1415 человек, сумма задолженностей составляла около 13 миллионов леев.