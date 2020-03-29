Премьер озвучил два условия для получения разрешения на возвращение в Молдову чартерным рейсом

Министерство иностранных дел и европейской интеграции готовит список граждан из диаспоры, которые остро нуждаются в возвращении на Родину. Происходит систематизация данных и определяется оптимальный механизм. Об этом говорилось на вчерашнем заседании комиссии по ЧС. 

В этом контексте обсуждалось обязательство возвращающихся из-за рубежа домой молдавских граждан иметь полис обязательного медицинского страхования. Премьер-министр сказал, что разрешение на полеты не будет выдано, если:

1. Пассажиры не будут отбираться в соответствии с приоритетными критериями (в приоритете – дети, студенты, граждане, получающее лечение, и граждане оказавшиеся в затруднительной ситуации);

2. У них не будет медицинского полиса.

Ион Кику призвал создать соответствующий механизм и для пересечения сухопутной границы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md