Премьер озвучил два условия для получения разрешения на возвращение в Молдову чартерным рейсом

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Министерство иностранных дел и европейской интеграции готовит список граждан из диаспоры, которые остро нуждаются в возвращении на Родину. Происходит систематизация данных и определяется оптимальный механизм. Об этом говорилось на вчерашнем заседании комиссии по ЧС.

В этом контексте обсуждалось обязательство возвращающихся из-за рубежа домой молдавских граждан иметь полис обязательного медицинского страхования. Премьер-министр сказал, что разрешение на полеты не будет выдано, если:

1. Пассажиры не будут отбираться в соответствии с приоритетными критериями (в приоритете – дети, студенты, граждане, получающее лечение, и граждане оказавшиеся в затруднительной ситуации); 2. У них не будет медицинского полиса.

Ион Кику призвал создать соответствующий механизм и для пересечения сухопутной границы.

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