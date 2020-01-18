Премьер обсудил возможности упрощения экспортной процедуры

0

Ион Кику провёл заседание для изучения возможностей упрощения экспортной деятельности для отечественных производителей и стимулирования развития онлайн-торговли. В нём приняли участие ответственные лица Минэкономики, “Почты Молдовы”, Таможенной службы, Национального банка, ODIMM, а также некоторые отечественные производители текстиля.

Участники проинформировали премьер-министра о пути, пройденном молдавскими производителями в процессе реализации экспорта продукции до конечного получателя, описали существующие недостатки в курьерской деятельности, трудности, возникающие при проведении таможенных процедур и проблемы с онлайн-платежами, пишет moldpres.md.

Представитель Таможенной службы сообщил, что в 2019 году была запущена упрощённая процедура для экспортных операций. Это даёт возможность производителям подать заявку на ближайший таможенный пост, чтобы получить право на поставку товаров в объеме 1 000 евро на фактуру. Было отмечено, что в настоящее время ведётся работа над улучшением таможенной информационной системы, которая призвана существенно упростить экспорт товаров.

Премьер-министр потребовал от ответственных лиц тесно взаимодействовать с отечественными производителями и совместно разработать максимально удобный сценарий для экспортно ориентированных предприятий.