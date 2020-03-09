Премьер обсудил реализуемые в РМ национальные проекты с комиссаром Совета Европы

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Премьер-министр Ион Кику встретился сегодня с комиссаром Совета Европы Дуней Миятович. Глава правительства поблагодарил ее за постоянную поддержку СЕ и открытость в оказании помощи Республике Молдова в процессе внедрения реформ.

В ходе дискуссии были рассмотрены основные документы политик на национальном уровне, в том числе Национальный план действий в области прав человека на 2018-2022 гг., Национальная стратегия по предупреждению и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье на 2018-2023 гг., Национальная стратегия по предупреждению и борьбе с торговлей людьми на 2018-2023 гг. и др. Завершается разработка стратегии в области здравоохранения на 2020-2030 гг. и стратегии в области образования на 2020-2030 гг., в которой отдельная глава посвящена инклюзивному образованию. Возобновил работу Национальный совет по защите прав ребенка.

Повышенное внимание уделяется программе поддержки людей, находящихся в трудном положении. В этом контексте премьер отметил, что за последние два года “существенно увеличились зарплаты врачей и учителей. Мы создаем условия, чтобы остановить отток специалистов”.

Три учреждения по правам человека в Республике Молдова – Агентство межэтнических отношений, Бюро Народного адвоката и Совет по предупреждению и устранению дискриминации и обеспечению равенства – проводят заседания один раз в квартал и активно сотрудничают. В то же время 54 общественных посредника работают на национальном уровне. Для обеспечения их деятельности из бюджета выделено 3,5 млн леев, отмечает moldpres.md.