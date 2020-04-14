Премьер обсудил проект реформы системы образования в Молдове

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Премьер-министр Ион Кику сегодня обсудил проект реформы образования в Молдове во время онлайн-заседания с ответственными лицами Министерства образования, культуры и исследований. В заседании участвовали вице-премьер, министр финансов Сергей Пушкуца и министр просвещения Игорь Шаров.

Как пишет moldpres.md, обсуждалась тема оценки эффективности и качества профессионального и университетского образования, а также исследовательского сектора. Участники заседания пришли к выводу, что ограничения, введенные в процессе управления эпидемиологической ситуацией, выявили необходимость инвестировать в развитие процесса онлайн-обучения и цифровой подготовки учителей.

Также говорилось о необходимости организации компенсационной программы с целью обучения примерно 18 тысяч детей, у которых не было технических возможностей проходить онлайн-уроки в период учебного процесса во время эпидемии.

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