Премьер направил поздравительное послание по случаю Международного дня людей с ограниченными возможностями

Премьер-министр Ион Кику направил сегодня послание по случаю Международного дня людей с ограниченными возможностями, передает moldpres.md.

В сообщении говорится:

– Каждый год, 3 декабря, вместе со всем мировым сообществом мы отмечаем День людей с ограниченными возможностями. Эта дата имеет огромное образовательное социальное значение, это еще один повод осознать, что мы можем и должны быть лучше и внимательнее.

Мы как общество прошли через сложные периоды построения государства. Вероятно, по этой причине многие важные решения мы принимаем с опозданием.

Ограничение возможностей не является физическим состоянием. Это разница, которая мешает полноценному и эффективному участию человека в общественной жизни на равных условиях. Но барьеры можно уменьшить, мы можем обеспечить более широкое участие людей с ограниченными возможностями в социальной жизни – нам просто нужно шире открывать свои сердца.

Правительство намерено участвовать в процессе уменьшения барьеров, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями при использовании своего потенциала. Превращение ограничения возможностей в способность путем обеспечения доступа к физической, социальной, экономической и культурной среде, к системам здравоохранения и образования, к информации и коммуникации в долгосрочной перспективе будет содействовать общему благосостоянию, социально-экономическому развитию страны.

Исходя из принципа равных и неотъемлемых прав всех граждан Республики Молдова, правительство будет и впредь проводить политику, направленную на выравнивание шансов на достижение экономических, социальных, гражданских, культурных и политических прав каждого члена общества.

Мероприятия, организованные в эти дни, дают нам возможность узнать новые примеры упорства, достоинства и настойчивости в достижении стремлений.

Главные герои открывшейся сегодня в правительстве фотовыставки благодаря своему отношению могут вдохновлять, активно участвуя в национальных и международных проектах, способствующих социальной интеграции.