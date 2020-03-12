Премьер-министры Молдовы и Венгрии участвовали в Форуме деловых людей

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Ион Кику и Виктор Орбан сегодня приняли участие в двустороннем молдо-венгерском Форуме деловых людей. В мероприятии участвовали представители 23 венгерских компаний и Торгово-промышленной палаты (ТПП) Венгрии.

Мероприятие задумано как платформа для возможного сотрудничества между деловыми кругами Республики Молдова и Венгрии, передаёт moldpres.md со ссылкой на Управление правительства по связям с прессой и протоколу.

Среди выступающих были представители финансовой группы “OTP Bank”, а также компаний “Gedeon Richter” и “Vitafort”. Президент ТПП Молдовы Серджиу Харя и вице-президент комитета по международным отношениям ТПП Венгрии подписали Меморандум о сотрудничестве, призванный обеспечить усиление контактов между бизнесменами двух стран.

Главы молдавского и венгерского правительств приняли участие в итоговой сессии молдо-венгерского форума. Ион Кику сообщил о том, что правительство принимает меры для повышения инвестиционной привлекательности страны и ищет возможности для налаживания экономических партнёрских отношений как на Западе, так и на Востоке.

В свою очередь, Виктор Орбан выразил готовность поделиться опытом Венгрии в развитии и модернизации экономики посредством трансфера капитала и технологий. В этой связи было решено открыть кредитную линию в 100 млн долларов для стимулирования торговли между Молдовой и Венгрией и создать совместные предприятия. Оба премьера также поддержали необходимость запуска прямого авиарейса “Будапешт-Кишинёв”.