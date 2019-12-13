Премьер-министр встретился с послом Польши в Молдове

Ион Кику сегодня провел дискуссию с Чрезвычайным и Полномочным послом Польши в Республике Молдова Бартломеем Зданюком. В ходе диалога премьер-министр проинформировал посла о приоритетах правительства и целях Плана действий правительства на 2020–2023 годы.

– Реализация предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС действий является приоритетом. Мы хотим провести реформы здесь, в нашей стране, и поддерживать стратегический диалог с внешними партнерами, – сказал глава кабинета министров.

В этой связи премьер отметил диалог правительства с МВФ и ЕС, а также основные реформы, продвигаемые правительством, в том числе: реформу в системе правосудия и масштабные инвестиции в развитие инфраструктуры – важная мера для повышения инвестиционной привлекательности Республики Молдова.

– Правительство взяло на себя обязательство изменить положение дел в Республике Молдова, но нам нужна поддержка партнеров по развитию для продолжения реформ, – отметил Ион Кику.

Посол Бартломей Зданюк подтвердил заинтересованность и готовность Польши поддержать усилия по европейской интеграции Республики Молдова и модернизации страны.