Премьер-министр России заразился коронавирусом

Премьер-министр России заразился коронавирусом
Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с Владимиром Путиным в режиме видеоконференции сообщил, что заболел коронавирусом.

– Уважаемый Владимир Владимирович, только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я соответственно должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег, – сказал премьер-РФ. 
При этом Мишустин, пишет ria.ru, заявил, что правительство продолжит работу в штатном режиме, а он будет оставаться с коллегами и президентом на телефонной и видеосвязи.
Премьер предложил президенту России назначить и. о. главы кабмина своего первого заместителя Андрея Белоусова. Путин согласился, а впоследствии пресс-служба Кремля сообщила, что он подписал соответствующий указ.
Мишустин также обратился к гражданам Российской Федерации и попросил их в преддверии майских праздников максимально серьезно отнестись к инфекции и оставаться дома. Он выразил уверенность, что коронавирус удастся победить.
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