Премьер-министр провёл встречу с главой делегации ЕС в Молдове

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Премьер-министр Ион Кику встретился накануне с главой делегации Европейского союза в Республике Молдова Петером Михалко. Стороны поздравили друг друга с праздниками и пожелали успехов в профессиональной деятельности.

Глава кабмина проинформировал Михалко о мерах, предпринятых для развития диалога с Европейским союзом. Также премьер упомянул о ратификации Стамбульской конвенции и принятии законопроекта о закупках в сфере энергетики, водоснабжения, транспорта и почтовых услуг, пишет moldpres.md.

Стороны также обсудили концепцию реформы юстиции, в частности, законопроект об оценке деятельности и профессионализма судей с участием европейских экспертов. В завершении Кику и Михалко обговорили возможность расширения квот, а также обсудили ситуацию с поставкой газа в Молдову в 2020 году и строительством газопровода “Яссы-Унгены-Кишинёв”.