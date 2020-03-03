Премьер-министр провёл совещание по ситуации на ЖДМ

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Ион Кику встретился с руководством госпредприятия “Железная дорога Молдовы” для обсуждения экономической ситуации в компании. На встрече присутствовали представители министерства экономики и инфраструктуры и ответственные лица кабмина.

Генеральный директор ЖДМ проинформировал премьер-министра о доходах компании за январь и февраль, которые составили 78,4 и 86,4 млн леев соответственно. Производственные затраты в первые 2 месяца текущего года составили 76,7 и 74,2 млн леев. Существовавшие в некоторых подразделениях ведомства задолженности по зарплатам были закрыты. Также была обновлена спецодежда сотрудников и закуплены инструменты.

Выступающая сторона сообщила, что в настоящее время проводится оценка предложений по восстановлению железнодорожной инфраструктуры на участке “Бендеры-Джурджулешты”. Также в июне-июле 2020 года ожидается поставка в страну 12 новых локомотивов.

Кику потребовал у главы ЖДМ сосредоточить внимание на проектах, финансируемых партнёрами по развитию, внедрить механизмы контроля и оптимизации производственных затрат, а также бороться со случаями кражи топлива.