Премьер-министр провел встречу с послом Венгрии в Молдове

Премьер-министр провел встречу с послом Венгрии в Молдове

Премьер-министр Ион Кику провел накануне встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Венгрии в Республике Молдова Шандором Сабо. В ходе беседы стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся социальных, экономических и культурных связей между Республикой Молдова и Венгрией.

Премьер-министр поблагодарил венгерского посла за постоянную поддержку, оказываемую Венгрией процессу развития и модернизации нашей страны, а также за поддержку европейского курса Республики Молдова. В данном контексте глава правительства подтвердил приверженность властей Республики Молдова внедрению всех положений Соглашения об ассоциации Республики Молдова с ЕС и высказался за активизацию двустороннего сотрудничества во всех сферах.

В свою очередь Шандор Сабо подтвердил готовность Венгрии и впредь продолжать поддерживать Молдову и внедрять проекты, направленные на модернизацию национальной экономики и улучшение жизни людей, пишет moldpres.md.

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