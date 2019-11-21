Премьер-министр принял временного поверенного в делах Украины в Республике Молдова

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Премьер-министр Ион Кику сегодня встретился с временным поверенным в делах Украины в Республике Молдова Владимиром Боечко. В ходе беседы состоялся обмен мнениями о нынешнем этапе молдавско-украинских отношений и перспективах на будущее.



Председатель правительства высоко оценил динамику двусторонних отношений и выразил уверенность в дальнейшем положительном развитии сотрудничества между двумя государствами.

– Двусторонний диалог развивается конструктивно, и я надеюсь на его усиление как в политическом, так и в экономическом плане, – сказал премьер. В этой связи Ион Кику подчеркнул важность поддержания тесного регионального и международного сотрудничества.

В свою очередь, Владимир Боечко заявил об открытости Украины к взаимовыгодному сотрудничеству. Дипломат подтвердил твердую позицию Украины по поддержке Республики Молдова и готовность сохранять дружественные отношения между двумя государствами.