Премьер-министр поздравил жителей Штефан-Водэ с 55-летней годовщиной основания района (ФОТО)

Премьер-министр поздравил жителей Штефан-Водэ с 55-летней годовщиной основания района (ФОТО)

Ион Кику принял сегодня участие в церемонии, посвящённой 55-й годовщине со дня основания района Штефан-Водэ. Торжественное мероприятие прошло в местном Доме культуры.

Премьер-министр поздравил жителей района с этим знаменательным событием и подчеркнул, что приоритетом правительства является создание таких возможностей, при которых местные жители перестанут уезжать за границу.

Наши предшественники оставили нам историю, прекрасную страну. В свою очередь, нам нужно думать о том, что останется после нас. Задача непростая, но мы рассчитываем на сотрудничество между центральными и местными органами власти, – добавил Кику.

Премьер добавил, что на 2020-2023 гг. предусмотрен комплекс мер, направленных на комплексное развитие страны.

Уверен, что мы сможем вести страну по пути развития, и начать стоит с модернизации населённых пунктов. Поэтому для нас первоочередной задачей является инвестирование в инфраструктуру, образование и здравоохранение. Сделаем всё, чтобы обеспечить благосостояние граждан и уверенность в будущем страны, – подытожил Кику.

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