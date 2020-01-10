Премьер-министр поздравил ​Педро Санчеса с избранием главой правительства Испании

Премьер-министр поздравил ​Педро Санчеса с избранием главой правительства Испании

Ион Кику поздравил Педро Санчеса с избранием на должность главы правительства Испании и выразил надежду на углубление двусторонних отношений с этой страной.

– От имени Правительства Республики Молдова и от себя лично хотел бы выразить самые искренние поздравления и пожелать больших успехов в исполнении обязанностей. Хочу подтвердить готовность укреплять дружественные отношения между нашими государствами и поддерживать двусторонний диалог, основанный на взаимном доверии и поддержке, – отметил глава молдавского кабмина.

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