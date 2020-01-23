Премьер-министр посетил Международный порт Джурджулешты (ФОТО)

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Ион Кику побывал сегодня с рабочим визитом в Джурджулештском международном свободном порту. Главу кабмина сопровождали сотрудники Государственной канцелярии и Министерства экономики и инфраструктуры.

Как сообщает moldpres.md, в начале встречи премьер-министр поблагодарил представителей управляющей компании и выразил готовность поддержать развитие и рост данного бизнеса. Генеральный директор компании Danube Logistics SRL Матиас фон Тухер рассказал о деятельности порта. Он уточнил, что здесь работают более 470 сотрудников, а в его инфраструктуру порта было инвестировано около 70 миллионов долларов.

В 2019 году через порт Джурджулешты было перевезено более миллиона тонн грузов, из которых 57% было экспортировано и 42% – импортировано. В 2019 году экспорт продукции охватил 44 страны. В перспективе будет введён в эксплуатацию терминал для перевозки разливных вин, что позволит увеличить количество и расширить географию экспорта молдавской продукции.

Также руководство компании перечислило ряд проблем, для решения которых необходима поддержка правительства. Были обсуждены проблемы устаревших и противоречивых подходов, которые препятствуют развитию деятельности порта и инвестиционного процесса. Также стороны обсудили ввод в эксплуатацию железнодорожной линии “Кагул-Джурджулешты”.