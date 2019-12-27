Премьер-министр посетил Центр временного размещения детей с ограниченными возможностями в Хынчештах (ФОТО)

Премьер-министр посетил Центр временного размещения детей с ограниченными возможностями в Хынчештах (ФОТО)

Ион Кику побывал в гостях у детей с ограниченными возможностями из социального центра в Хынчештах.

Премьер принял к сведению ряд проблем, с которыми сталкивается учреждение, и оценил условия, в которых содержатся воспитанники центра. Также глава кабмина побеседовал с персоналом, социальными работниками и педагогами и заверил, что примет во внимание то, что обсуждалось.

В завершение визита Ион Кику поздравил сотрудников центра и их подопечных с наступающими праздниками и пожелал исполнения всех желаний.

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