Премьер-министр побывал с рабочим визитом в Сынжерейском районе (ФОТО)

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Премьер-министр Ион Кику совершил сегодня рабочую поездку в Сынжерейский район, где встретился с представителями местных властей.

Кику рассказал о результатах в национальной экономике за ​​прошлый год и тенденциях, наблюдаемых в сфере бюджетных поступлений в январе 2020 года.

2019 год был полон политических потрясений: сменились три правительства, прошли две избирательные кампании. Несмотря на это, нам удалось сократить госдолг по отношению к ВВП, – уточнил премьер-министр.

Глава исполнительной власти упомянул социальные проблемы, такие как отъезд граждан из страны и необходимость индустриализации и расширения возможностей трудоустройства для молодёжи во всех районах Молдовы, пишет moldpres.md. В целях привлечения инвестиций правительство запланировало на 2020 год массовые государственные инвестиции в дорожную инфраструктуру. Чтобы повысить уровень жизни в населённых пунктах, в ремонт дорог будет инвестировано около 1 млрд леев. Другие ресурсы будут направлены на строительство сетей водоснабжения и канализации, а около 140 млн леев – на уличное освещение. Кику также коснулся проблемы несанкционированных свалок и рассказал о продвигаемом правительством проекте для сбора и переработки твёрдых отходов.

В рамках своего визита глава кабмина провёл приём жителей района в здании райсовета. Также Кику посетил компанию “Gelibert” и примарию села Биличений Векь, где побеседовал с местными жителями.