Премьер-министр обсудил возможности социально-экономического сотрудничества с казахстанским коллегой

Премьер-министр обсудил возможности социально-экономического сотрудничества с казахстанским коллегой

Ион Кику провёл дискуссию с премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым. Встреча состоялась в рамках Цифрового форума, организованного в Алма-Ате.

Как передаёт moldpres.md, главы правительств обсудили широкий круг вопросов, касающихся двустороннего социально-экономического сотрудничества. Премьер-министр Казахстана выразил уверенность в том, что данный визит простимулирует двустороннее сотрудничество.

Ион Кику поблагодарил за приглашение на форум и подтвердил, что потенциал сотрудничества Республики Молдова с Евразийским экономическим союзом ещё не освоен. В свою очередь, участие в Цифровом форуме – это возможность для сторон обменяться опытом, констатировал он.

Стороны объявили о намерении стимулировать деятельность межправительственной комиссии с целью выявления взаимовыгодных проектов. Собеседники договорились активизировать связь между правительствами, чтобы придать импульс двусторонним торговым отношениям, а также культурным обменам.

В конце встречи Ион Кику пригласил Аскара Мамина посетить Республику Молдова.

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