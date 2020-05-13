Премьер-министр обсудил ряд важных вопросов с Ассоциацией иностранных инвесторов (ФОТО)

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Ион Кику провёл встречу с членами Ассоциации иностранных инвесторов Молдовы. Стороны обменялись мнениями по поводу развития эпидемиологической ситуации, влияния ограничительных мер на экономику, а также обсудили способы стимулирования экономической деятельности.

Ион Кику поблагодарил руководство Ассоциации за проявленную инициативу и отметил, что правительство ориентировано на поддержание разумного баланса в процессе выхода из карантина. В свою очередь, глава Ассоциации иностранных инвесторов Александр Косс высоко оценил то, как власти справляются с эпидемиологической ситуацией и их желание вести диалог с бизнес-средой.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы в сфере HoReCa и розничной торговли, оцифровку государственных услуг, доступ к финансовым ресурсам в условиях глобального экономического кризиса и падения потребления, возобновление работы торговых центров, ситуацию в автомобильной промышленности и иные проблемные аспекты.

По итогу встречи глава кабмина объявил о намерении возобновить деятельность компаний HoReCa с 1 июня, при условии приемлемого развития эпидемиологической ситуации. Также поступило предложение разрешить деятельность автозаправочных станций в режиме самообслуживания: без участия операторов.

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